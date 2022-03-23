 الممثل الإقليمي للفاو: الإسكندرية ضمن المدن التي قد تتأثر سلبا بارتفاع منسوب سطح البحر - بوابة الشروق
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الممثل الإقليمي للفاو: الإسكندرية ضمن المدن التي قد تتأثر سلبا بارتفاع منسوب سطح البحر

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 11:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 11:05 م

قال الممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى، الدكتور عبدالحكيم الواعر، إن هناك ست دول متوقع أن يغمرها ارتفاع سطح البحر إما جزئيًا أو كليًا، ومن هذه الدول هي البصرة والتي قد تُغمر قبل عام 2030.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن الإسكندرية ضمن المدن الموجودة في قائمة الدول التي قد تتأثر مباشرة بارتفاع منسوب سطح البحر بشكل سلبي، وقد يكون لهذا ضرر في تركيبة المدينة على المدى البعيد.

وأوضح أن الغطاء الكلي عادة ما يكون مختصر على الجزر الصغيرة، مشيرًا إلى أن ماليزيا التي تضم أكثر من 200 مليون من البشر يعيشون على سبعة آلاف جزيرة، أكثر من نصفها ستغمرها المياه قبل نهاية القرن.

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