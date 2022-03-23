اجتماع موسع بزراعة البحيرة استعدادا لتسويق محصول القمح

عقد المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا موسع اليوم استعدادا لتسويق محصول القمح.

وأكد بد التوافق بين تعليمات وزارة الزراعة ووزارة التموين والاتحاد التعاوني الزراعي، حيث يتم توريد نصف أردب قمح عن كل قيراط كحد أدنى بمعدل 12 أردب للفدان.

وأشار إلى ضرورة توصيل المعلومة لجميع المزارعين بالجمعيات الزراعية بالقرى على مستوى المحافظة؛ لتعريفهم بوجود قرارات وزارية خاصة بتنظيم عملية التوريد للأقماح هذا العام، وكذا الحزمة التحفيزية التي أوصت بها الحكومة لمزارعي القمح وحافز نقل الإقماح، مؤكدا تقديم العديد من التوصيات التي تضمن إقبال المزارعين على تسليم محصول القمح ومنها زيادة سعر استلامه، وكذلك سيكون هناك دور رئيسي للجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعيات المشتركة، في منظومة تسليم القمح الجديدة، من خلال تنسيق كامل بين مديري التموين ، وبين مديري الزراعة، والجمعيات التعاونية الزراعية، بحيث تكون كل جمعية تعاونية محلية منفذًا لاستلام محصول القمح من المزارعين.

وكلف المهندس محمد السيد نوار، مدير عام الزراعة، جميع المسئولين من العاملين بقطاع الزراعة، بالقرى باليقظة التامة، مؤكداً أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وقال المهندس سعد عمار، مدير عام المكافحة، إنه يجب المتابعة المستمرة من قبل اداراتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية، لمتابعة الإصابة بالصدأ الأصفر والبرتقالي، والبياض الدقيقي، مع سرعة العلاج فور ظهور الإصابة، حيث تم توفير المبيدات الموصى بها وهى متوفرة بالجمعيات الزراعية وأقسام الإرشاد بالإدارات، وتم التنبيه على المزارعين بتجنب الري وقت هبوب الرياح حتى لا يتعرض المحصول للرقاد، مما يؤثر على الإنتاج.