الرئيس الأوكراني يحذر طياري المقاتلات الروسية: ستحاسبون اليوم أو غدا

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطيارين المقاتلين الروس الذين يقومون بطلعات جوية في بلاده من أنهم سيواجهون العدالة.

وقال زيلينسكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "ستحاسبون بطريقة أو بأخرى .. اليوم أو غدا ، لا يهم كثيرا. الشيء المهم هو أنه أمر لا مفر منه".

وكمثال على ذلك، ذكر طائرة مقاتلة روسية أسقطتها القوات الأوكرانية فوق مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأكد الرئيس الأوكراني: "وهذا سيحدث لأي شخص يقتل شعبنا، الشعب المسالم في بلدنا المسالم".

وأضاف أن الطيارين الروس ليس لديهم على ما يبدو أي فكرة عن خطورة الأوامر التي ينفذونها، مشيرا إلى أن "قتل المدنيين جريمة".

وتقول أوكرانيا إنها أسقطت نحو 100 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل روسية منذ أن غزت روسيا جارتها الغربية قبل نحو أربعة أسابيع.

ولم يتسن التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.