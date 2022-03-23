تقارير: سكان ماريوبول يأكلون الكلاب الضالة جراء نقص الغذاء

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن نقص الغذاء والجوع أجبر سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بفعل الحرب الروسية على تناول لحم الكلاب الضالة.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن رجل أعمال غادر المدينة، يدعي دميترو إن أصدقاءه أخبروه أنهم لجأوا إلى هذا الإجراء اليائس في الأيام القليلة الماضية بعد نفاد إمداداتهم من الطعام.

وأضاف: "تسمع الكلمات ولكن من المستحيل أن تأخذها على محمل الجد، وأن تصدق أن هذا يحدث"، معتبرا أن هذا الوضع أشبه بـ"جهنم على الأرض".

ونوهت "فاينانشيال تايمز" بأن ماريوبول كانت في يوم من الأيام أحد أهم موانئ أوكرانيا، وقد أصبحت الآن مدينة الأشباح.

وتعرضت منذ أكثر من أسبوعين لقصف روسي مكثف حول أحياء بأكملها إلى أكوام من الأنقاض المشتعلة.

ذكرت الصحيفة البريطانية، أنه بعد أيام من معاقبة الهجمات الجوية والمدفعية التي حطمت خطوط ماريوبول الثلاثة من التحصينات الدفاعية، دخلت القوات الروسية الآن وسط المدينة، مع الإبلاغ عن قتال عنيف في بعض شوارع التسوق الرئيسية وبالقرب من ساحة المسرح، وهو معلم رئيسي.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الوضع في المدينة بأنه "مشهد من الجحيم شديد البرودة مليء بالجثث والمباني المدمرة"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

من جهتها، قالت امرأة من سكان المدينة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بسبب الجفاف.

وأضافت المرأة أن "جميع المباني دمرت والقصف مستمر والنار مشتعلة دائما، عدا ساعات قليلة من الليل".

ومنحت روسيا، مساء الأحد الماضي، مهلة لأوكرانيا حتى الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي لتقرر ما إذا كانت ستستسلم ماريوبول. وقالت وزارة دفاعها إنها ستسمح للقوات الأوكرانية بمغادرة المدينة، لكن فقط إذا ألقوا أسلحتهم. ورفضت أوكرانيا الإنذار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من بابا الفاتيكان البابا فرانسيس المساعدة، وحثه على التوسط في النزاع والمساعدة في إنهاء "المعاناة الإنسانية".