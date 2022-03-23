واشنطن تتوعد روسيا بمزيد من العقوبات

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توعدت واشنطن، اليوم الأربعاء، روسيا بمجموعة من العقوبات على شخصيات سياسية، الخميس.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن "زعماء حلف شمال الأطلسي سيبحثون سبل ضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن نفسها".

وأشار إلى أن "زعماء حلف شمال الأطلسي سيناقشون سبل تعزيز قوة الجناح الشرقي للحلف".

ولفت سوليفان، إلى أن "الرئيس بايدن سيلتقي بقادة الدول السبع لبحث تنسيق العقوبات المفروضة على روسيا".

وتابع: "نبحث مع الحلفاء ما إذا كان ينبغي السماح لروسيا حضور اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين".