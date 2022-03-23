بيلاروس تطرد معظم الدبلوماسيين الأوكرانيين بسبب أنشطة غير ودية

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قررت بيلاروس طرد معظم الدبلوماسيين التابعين لأوكرانيا المجاورة بسبب أنشطة غير ودية مزعومة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في مينسك اليوم الأبعاء.

وطالبت بيلاروس أوكرانيا بخفض عدد دبلوماسيها في السفارة الأوكرانية في مينسك بحيث يتبقى فقط السفير وأربعة موظفين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بيلاروس (بيلتا) نقلا عن وزارة الخارجية .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيلاروس أغلقت القنصلية العامة لأوكرانيا في بريست.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن بيلاروس طلبت من 12 من الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد "خلال الساعات الـ72 المقبلة".

وأضافت الوزارة أن السفارة الأوكرانية في بيلاروس سوف تواصل عملها بعدد أقل من الموظفين، من بينهم السفير.

وزعمت وزارة خارجية بيلاروس أنها لاحظت أنشطة غير ودية من أوكرانيا على مدار عدة سنوات، أدت إلى "تدمير غير مسؤول" للعلاقات الثنائية.

وتابعت بالقول إن السلطات الأوكرانية تدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد ونفذت "أعمالا مدمرة"، مثل إغلاق المجال الجوي للبلاد.

وأكدت الوزارة أنه لا يجب فهم قرار طرد الدبلوماسيين على أنه هجوم على مواطني أوكرانيا، الذين ستظل بيلاروس تشترك معهم في رابطة "أخوية". ولهذا السبب، سيتم السماح بدخول الأوكرانيين والمواطنين الأجانب الفارين من أوكرانيا بدون تأشيرة حتى 15 أبريل.

وأعلنت أوكرانيا أنها سترد على هذه الإجراءات.

وقال أوليه نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن الخطوة "لم تكن بسبب أوكرانيا على الإطلاق" وأكد أن "أوكرانيا لن تترك أفعال بيلاروس تمر دون رد ملائم".