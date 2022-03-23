الكرملين: من المبكر الحديث عن مشاركة بوتين من عدمها في قمة العشرين

أعلن الكرملين أنه من السابق لأونه الحديث عن إمكانية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة العشرين المقبلة في إندونيسيا نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، في تصريحات اليوم الأربعاء: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك لأن الوضع في العالم يتغير بشكل دراماتيكي وبطريقة جذرية، ولذلك كل هذا سيتعين العمل على حله من جديد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق أنها تبحث مع حلفائها إمكانية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية، بينما اعتبرت الصين أن روسيا من الأعضاء المهمين في هذه المجموعة.