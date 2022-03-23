ماليزيا تعقد جلسة برلمانية خاصة في رمضان لطرح مشروع قانون يحظر انشقاقات المشرعين

ذكر زعيم المعارضة الماليزية انتوني لوك أن بلاده ستعقد جلسة برلمانية خاصة في رمضان لطرح مشروع قانون يمنع الانشقاقات من قبل المشرعين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن لوك الأمين العام لحزب "العمل الديمقراطي" وهو أكبر حزب في البرلمان، قوله إن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب نقل ذلك خلال اجتماع لزعماء تحالف "الأمل" المعارض "باكاتان هارابان"، اليوم الأربعاء.

وكتب لوك على موقع (فيسبوك)، اليوم الأربعاء: "لقد قدنا التزامنا الكامل بأن باكاتان هاربان سيتعاون لضمان الموافقة على التعديل الدستوري المطلوب لمنع أي إنشقاق المشرعين".

وكانت الحكومة تعتزم في بادئ الأمر تمرير الحظر بشأن الانشقاقات في مارس الجاري، لكن أجلت ذلك لاحقا معللة ذلك بالحاجة إلى المزيد من التشاور.