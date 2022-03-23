وزير الأوقاف يهدي تعليم البحيرة مجموعة كتب رؤية لنشر الفكر الوسطي بين الطلاب والمعلمين

أهدى دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، تعليم البحيرة مجموعة كتب سلسلة رؤية لتوزيعها على الطلاب والمعلمين ومكتبات المدارس والإدارات التعليمية.

وقام الشيخ عبدالرحمن بلتاجي مدير إدارة أوقاف دمنهور، والشيخ إبراهيم القصراوي مفتش الدعوة، ومحمد العريان مسؤول شؤون العاملين بأوقاف البحيرة نيابة عن دكتور محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة أوقاف البحيرة، بإهداء مجموعة الكتب اليوم، إلى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم الذي قدم تحية شكر وتقدير لوزير الأوقاف على جهوده المبذولة واهتمامه بقضايا التجديد ومحاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتوعية الشباب من خطورتها على بناء الدولة وحرصه على نشر الفكر الوسطي المستنير بين الطلبة والطالبات والمعلمين وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين اليوم، برئاسة عبدالرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس لمناقشة جدول الأعمال، واستعراض نتائج الفصل الدراسي الأول.