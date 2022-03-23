أكد وزير خارجية الصين، وانج يي، أن بلاده قدمت للدول الإسلامية دعما ثمينا منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بلاده وفرت 1.3 مليار جرعة من اللقاح وكمية كبيرة من المستلزمات الوقائية إلى 50 دولة إسلامية، وذلك في إطار تضامنها وحرصها على المساعدة والتنمية المشتركة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد وزعتها سفارة الصين بالقاهرة.

وأضاف أن مبادرة "الحزام والطريق" أصبحت جسرا بين الجانبين ورابطة تربطهما في طريقهما إلى التنمية والازدهار، حيث وقعت الصين حتى اليوم وثائق التعاون مع 54 دولة إسلامية، ويبلغ عدد المشروعات التعاون الكبرى قرابة 600 مشروع بقيمة 400 مليار دولار أمريكي، مما يعود بالنفع على نحو ملموس على شعوب الجانبين.

وقال إن الحضارتين الصينية والإسلامية قدمتا مساهمات عظيمة للحضارة البشرية في التاريخ، وتعرض كلا منهما للظلم في العصر الحديث، ولكن، تسير الحضارتان الآن يدا بيد على طريق التنمية والنهضة مضيفا: "علينا أن ندعو بقوة إلى حوار متساو وتواصل واستفادة متبادلة بين الحضارات، ونستفيد من حكمة الحضارتين العريقتين، ونقاوم سويا التمييز الحضاري ونعارض سويا صراع الحضارات".

وأكد أن بلاده على استعداد للعمل مع العالم الإسلامي من أجل الدعوة إلى تعددية الأطراف الحقيقية، والدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وصيانة المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها، والتعاون في السراء والضراء إلى الأمام في طريق السعي إلى النهضة القومية.

وأوضح أن الجانب الصيني سيواصل بناء علاقات الشراكة مع الدول الإسلامية تقوم على أساس أربعة محاور وهي أنه يجب أن نكون شركاء في التضامن والتنسيق فيما بيننا وتبادل الدعم الثابت للجانب الآخر للدفاع عن سيادة الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك استكشاف طرق تنموية تتناسب مع الظروف الوطنية لمختلف البلدان وبإرادة مستقلة فضلا عن تبادل الدعم الثابت للجانب الآخر للدفاع عن حقوقه العادلة للتنمية والحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية الغفيرة.

وشدد على ضرورة أن نكون شركاء في التنمية والنهضة من خلال مواصلة التضامن من أجل مكافحة الجائحة حيث يعتزم الجانب الصيني تقديم 300 مليون جرعة من اللقاحات إلى الدول الإسلامية في المرحلة القادمة، بهدف مساعدتها على بناء خط الدفاع في مجال الصحة.

وأضاف أن بكين ستواصل تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية، والتشارك في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية والتعاون في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية كـ"المحركين" لترسيخ التعاون التقليدي وخلق نقاط بارزة جديدة، بما يسهم في التنمية والنهضة للصين والدول الإسلامية، ويقود تيار التعاون بين الجنوب والجنوب، ويضخّ قوة دافعة قوية في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد أهمية أن تكون الصين والدول الإسلامية شركاء في الأمن والاستقرار حيث ستقدم بكين دعم الدول الإسلامية لحل القضايا الساخنة المعاصرة بالحكمة الإسلامية والإمساك بقوة بمفتاح صيانة الاستقرار وتعزيز السلام في يدها، مشيرا إلى الصين ستستمر في موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم عقد مؤتمر سلام دولي أكثر مصداقية وتمثيلا في يوم مبكر على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.