أفغانستان تعيد فتح جميع المدارس بشروط معينة للبنات

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يصادف اليوم الأربعاء، بداية العام الدراسي الجديد وإعادة فتح المدارس بمختلف أنحاء أفغانستان، لكن تم الإعلان عن تعليق الدراسة في المدارس المتوسطة والثانوية للفتيات حتى إشعار آخر.

جاء هذا الإعلان من قبل وزارة التعليم في إمارة أفغانستان الإسلامية صباح يوم استئناف الدراسة بالمدارس حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وبموجب ذلك يتم إبلاغ جميع المدارس التي توجد فيها صفوف دراسية للفتيات، بعد الصف السادس، بأن الدراسة في المدارس المتوسطة والثانوية معلقة حتى إشعار آخر.

وسيتم إعادة فتح المدارس بعد أن تتخذ قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية قرارا حول زي الطالبات.

وسيكون زي الطالبات متفقا مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الأفغانية ،طبقا للإعلان الصادر عن وكالة "بختار" الأفغانية الحكومية للأنباء.

وكانت إمارة أفغانستان الإسلامية قد سمحت للبنات حتى الصف السادس فقط بحضور الفصول الدراسية، بينما سمحت للبنين بحضور الفصول الدراسية على جميع المستويات.