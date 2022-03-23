روسيا: قصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة ترسانة «أورشيف» غرب منطقة «ريفني»، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وكانت القوات الأوكرانية، حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

كذلك قصفت الطائرات والمروحيات الروسية، 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، في الـ 24 ساعة الماضية، وأعلنت الوزارة إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سوخوي 24 في محيط مدينة أوزيوم.

ويغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، متوجها إلى أوروبا، اليوم الأربعاء 23 مارس، حيث سيشارك في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي «الناتو» ومجموعة السبع، ويلقي كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، خلال بيان نشره البيت الأبيض، أن «الرئيس بايدن يتوجه إلى أوروبا، للبناء على الوحدة المذهلة التي بنيناها مع الحلفاء والشركاء، والتشاور بشأن الخطوات التالية».

ويتوجه بايدن أولا إلى بروكسل، حيث تعقد قمة قادة «الناتو» يوم غد الخميس 24 مارس، ثم يعقد اجتماع المجلس الأوروبي يومي 24-25 مارس، حيث من المتوقع أن يلقي بايدن كلمة هناك. كذلك من المزمع أن يعقد اجتماع لزعماء مجموعة السبع (G7) يوم غد.

وخلال تلك الاجتماعات، سوف تطرح قضايا المساعدات العسكرية لأوكرانيا والضغط على روسيا بمزيد من العقوبات، سواء من خلال تطوير تدابير جديدة أو تشديد الإجراءات القائمة.