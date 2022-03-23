 السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الجمعة أول أبريل - بوابة الشروق
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السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الجمعة أول أبريل

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 9:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 9:24 م

دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة الموافق 29 شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا في ما يلي نصه: وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس" مساء اليوم الأربعاء"ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

وتوقع "مركز الفلك الدولي"، الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له، أن يكون يوم السبت الموافق 2 نيسان/أبريل المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، في معظم الدول الإسلامية.

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