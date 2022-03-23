الخضر في البرلمان الأوروبي يطالبون بالتصدي لتحايل محتمل في الإمارات على العقوبات ضد روسيا

دعا الخضر الألمان في البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد تحايل محتمل في الإمارات على العقوبات ضد روسيا.

وقال المتحدث باسم الكتلة، راسموس أندرسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف عندما يتم نقل ثروات روسية إلى دول ثالثة وغسلها هناك"، مضيفا أن مهمة المفوضية الأوروبية هي بذل كافة الجهود لتجفيف التدفقات المالية الروسية، موضحا أن ذلك يشمل أيضا معاقبة الدول التي قد تصبح بسبب العقوبات الأوروبية أكثر جاذبية كملاذ لغسل الأموال.

ويطالب الخضر على وجه التحديد بإدراج الإمارات في قائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان عالية الخطورة بالنسبة لغسل الأموال. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، تشديد متطلبات العناية خلال المعاملات المالية.

وقال أندرسن: "تجاهل المفوضية الأوروبية حتى الآن نقل ثروات روسية إلى الإمارات غير مفهوم"، مشيرا استنادا إلى تقديرات خبراء إلى أن حوالي 40 ألف روسي نقلوا بالفعل ثروات إلى الخارج عبر الإمارات وأودعوا غالبيتها نقدا، موضحا أن القواعد الضعيفة نسبيا لتنظيم العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال تجعل هذا ممكنا.