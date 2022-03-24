الصومال: مقتل 10 أشخاص بينهم برلمانية في هجوم انتحاري و8 في اقتحام مطار مقديشو

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص في الصومال حتفهم، اليوم الأربعاء، وبينهم نائبة برلمانية، بعدما فجر انتحاريون المتفجرات التي كانوا يحملونها في بلدوين العاصمة الإقليمية لمنطقة هيران، وسط البلاد.

وجاء الهجوم في نفس اليوم الذي شهد قيام إرهابيين باقتحام مطار مقديشوم، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفقا لمسؤولين صوماليين.

وقال حسن دايسو، المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن النائبة أمينة محمد التي كانت في بلدوين للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، كانت ضمن القتلى الذين سقطوا في التفجيرات الانتحارية، مع ساسة آخرين وأفراد من قوات الأمن.

وأصيب 15 شخصا في الهجوم الذي أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة المسؤولية عنه.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مسؤولون صوماليون بوقوع اشتباكات عنيفة في المطار الرئيسي بالعاصمة مقديشو بعد هجوم شنه مسلحون، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت الشرطة إن مسلحين من حركة الشباب، كانوا يرتدون الزي العسكري، تمكنوا من الدخول إلى المطار الذي يقع في "المنطقة الخضراء" التي تخضع لإجراءات أمن مشددة.

ووقع الهجوم بمجمع هالان، الذي يضم أيضا مقار بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثات غربية من بينها السفارة الأمريكية، فضلا عن مقار منظمات إغاثة دولية.

وقال المسؤول الأمني محمد ظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن منفذي الهجوم بدأوا إطلاق النار بصورة عشوائية على أحد مداخل الموقع.

ومن بين القتلى اثنان من منفذي الهجوم، وخمسة أجانب.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة، عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعيش الصوماليون حاليا على صفيح ساخن بسبب إجراء الانتخابات التي تم تأجيلها عدة مرات.

وتعاني البلاد منذ سنوات من أعمال عنف تشنها حركة الشباب التي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب ووسط البلاد، وتنفذ بصورة متكررة هجمات على قوات الأمن والمدنيين.