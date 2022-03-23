قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إنّ عدم التفريط في الحقوق العربية هو أحد الثوابت في العلاقات بين دول مصر والسعودية والإمارات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: "الإمارات بكل ما تفعله من علاقات وقنوات انفتاح مع إسرائيل فهي تجاهر بحرصها على القضية الفلسطينية، حتى لو أن البعض يرى تناقضًا لكن هذه قضية ثابتة".

وأوضح أن السعودية أكثر ثباتًا في هذا الأمر لكنّها تخلت حاليًّا عما أسماه «التشنج»، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا دائمًا يتمثّل في نقل التجربة القديمة وقياس أحداث جديدة عليها.

في ملف آخر، توقع الفقي، وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال أسابيع، وقال إنّ هذه الحرب تولّد إحساسًا بأنه لا يجب الارتكان أن العالم نضج إلى حد إمكانية انتفاء الحرب العالمية.

وأوضح أنه كان من المتصور أن الردع النووي المتبادل أنهى ما أسماها "أسطورة الحروب العالمية" وحوّل الأمر إلى حروب إقليمية، معتبرًا أن أي خطأ نووي يمكنه أن يهدم العالم.