استطلاع: تزايد نسبة الألمان القلقين حيال الأسعار المرتفعة للطاقة

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تزايد نسبة المواطنين الذين يساورهم القلق بسبب الأسعار المرتفعة للطاقة.

أجرى الاستطلاع معهد "كانتار"، بتكليف من الرابطة الاتحادية لمراكز المستهلكين في ألمانيا.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، أعرب ثلاثة من بين كل أربعة (75%) ممن شملهم الاستطلاع عن تخوفهم من التأثر ماليا بأزمة أسعار الطاقة في المستقبل.

وكانت هذه النسبة 62% نهاية يناير الماضي أي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وطالب ناشطو حماية المستهلك الحكومة الألمانية بالعمل من أجل دعم أصحاب الدخول المحدودة على وجه الخصوص.

من جانبها، قالت رئيس رابطة حماية المستهلكين، يوتا كوركمان:" لا يجب ترك أحد يتعرض للتجمد أو أن يجلس في الظلام، أو تساوره المخاوف من عدم إمكانية دفع مشتريات المواد الغذائية للعائلة بسبب أسعار الطاقة المرتفعة".

وطالبت كوركمان أيضا بأن تكون أسعار المواصلات في الحدود المعقولة.

وذكرت الرابطة أن وزارة الاقتصاد تتوقع ارتفاع متوسط تكلفة التدفئة بالغاز للأسرة بمقدار 2000 يورو في العام، وارتفاع تكاليف الكهرباء بقيمة تزيد عن 100 يورو في العام، فيما ستزيد تكلفة الوقود بالنسبة لقائدي السيارات بما يتراوح بين 700 و850 يورو مقارنة بتكلفة العام الماضي.

وتعتزم أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا إجراء مفاوضات على مستوى قيادات الأحزاب مساء اليوم حول برنامج تخفيف الأعباء المزمع إعداده.

كانت أسعار الطاقة في ألمانيا ارتفعت بقوة في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.