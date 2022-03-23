وزير الخارجية الإيراني ينطلق في جولة تشمل سوريا ولبنان

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أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" بأن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان توجه صباح اليوم الأربعاء، إلى سوريا.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير مع كبار المسؤولين السوريين.
وأضافت إرنا أنه سيتوجه للبنان بعد زیارته لسوریا.