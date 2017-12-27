دار الإفتاء: «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها

أكدت دار الإفتاء أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.

وذكرت دار الإفتاء، في بيان الليلة، أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، وعقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ، والعقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها.

وأكدت دار الإفتاء أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح، والأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، وأن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري، والشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.