اعترافات أمير جماعة إرهابية تقود الجيش الجزائري إلى ضبط قذائف صاروخية

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الأربعاء، بأنها دمرت 12 مخبأ للإرهابيين احتوت على قذائف صاروخية خلال عملية تمشيط بولايتي سكيكدة وجيجل شرقي البلاد.

وكشفت الوزارة أن الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أدلى بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية)، على خلفية العملية التي أفضت مؤخرا إلى القضاء على 8 إرهابيين واعتقال 7 آخرين، مكن مفارز الجيش من استخراج رفاة الإرهابي بلعباس الدين الطيب المدعو "أبو العباس، والذي تم القضاء عليه في عام 2013،" بواد جن جن بجيمار، بولاية جيجل.

ولفت ذات المصدر، إلى تدمير 12 مخبأ للإرهابيين، وضبط العديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وجهازي إرسال واستقبال، جهازين محمولين للإعلام الآلي.