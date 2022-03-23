غرفة التطوير العقاري: ارتفاع سعر الوحدة بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال أيام

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنّ مصر تمر حاليًّا بما أسماها "مرحلة إعادة التسعير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنّه يتم إجراء رصد يومي (للوضع الاقتصادي)، موضحًا أنّ هناك زيادة بنحو 40% في أسعار مواد البناء.

وأفاد شكري - وهو أيضًا وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب - بأن أسعار مواد التشطيبات ارتفعت بنحو 55%، متوقعًا أن يرتفع سعر الوحدة بنسبة تتراوح بين 15 و20% في المتوسط في غضون الأيام المقبلة.

وأوضح أنه لم يتضح حتى الآن تأثير قرار البنك المركزي (برفع سعر الفائدة)، متوقعًا أن تحدث آثار جديدة (على الأسعار) بحلول بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن كل السلع التي يتم استيرداها من الخارج ارتفعت بقيمة تبدأ من 20%، موضحًا أنّ المطورين العقاريين في وضع وصفه بأنه "في غاية السوء".

وأعلن البنك المركزي، أمس الأول الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، علمًا بأن كان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وحدد البنك المركزي المصري سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم إثر الاضطرابات في سلسلة التوريد وموجات التضخم المرتفعة.