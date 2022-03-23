قال الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى، إن أنماط الغذاء يجب أن تتغير، سواء كان من الأجيال الحالية أو القادمة، من خلال المدارس ورفع الوعي والتعليم.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن حجم الفاقد والمهدور من الغذاء سنويًا عالميًا يبلغ 1.1 تريليون دولار، مقسوم على قسمين، الأول به 700 مليار دولار ما بين المزارع وأسواق الجملة.

وأوضح أن القسم الثاني به 400 مليار دولار ما بين محال التجزئة والمستهلك، مضيفًا أنه عند فقدان كيلو جرام، يجب أن يوضع في المعادلة كل من المياه والطاقة والعمل والمنتجين من البشر.