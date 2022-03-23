الأرصاد: تقلبات جوية وهطول أمطار حتى يوم الجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تقلبات جوية تسود على أغلب أنحاء الجمهورية حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن نشاطًا في حركة الرياح يسود الأربعاء على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتحديدًا الطرق الصحراوية والمكشوفة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن الأمطار مستمرة من الأربعاء حتى يوم الجمعة، تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وخفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري، موضحة أن القاهرة معرضة الأربعاء لهطول أمطار خفيفة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أفاد في وقت سابق من الثلاثاء، إن عشرة أحياء شهدت هطول أمطار وصفها بـ«المتوسطة»، ومن المتوقع استمرارها حتى فجر الأربعاء.

وأضاف أن الأمطار ستكون غزيرة بدءًا من بعد فجر الأربعاء وتستمر طوال اليوم على فترات متقطعة، ما استلزم اتخاذه قرارًا بتعليق الدراسة غدًا.