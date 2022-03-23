التأمينات: نسترد أموال الهيئة من وزارة المالية بعوائدها على أقساط سنوية حتى 2069

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة بدأت فض التشابكات مع وزارة المالية منذ العام المالي 2019 / 2020.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أن الهيئة تسترد أموال التأمينات بعوائدها على أقساط سنوية لمدة 50 سنة (أي حتى عام 2069).

وأوضح أن قيمة القسط الأول تبلغ 160.5 مليار جنيه، فيما تزداد قيمة هذا القسط بشكل سنوي بـ5.9%، لافتًا إلى أنّ الهيئة تسلمت قيمة القسط الأول، وفي العام المالي 2020 / 2021 تسلمت مبلغ 120 مليار جنيه، بينما من المخطط تسلم في العام المالي الحالي 180 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تحصيل هذه الأموال يتم على أقساط شهرية، وأن الخزامة (العامة) ملتزمة بشكل كامل بالسداد، مشيرًا إلى أن موازنة العام الجديد (2022 / 2023) تحصيل مبلغ 190.5 مليار جنيه.

وأفاد بأن 75% من فائض أموال التأمينات يُستثمر في السندات وأذون الخزانة باعتبارها أكثر الطرق آمانًا من أجل الاستثمار، كما أن معدل الفائدة بها أكبر من فوائد البنوك.