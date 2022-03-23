 دبلوماسي سلوفاكي: تناقض صربيا بشأن روسيا يهدد آمالها في عضوية الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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دبلوماسي سلوفاكي: تناقض صربيا بشأن روسيا يهدد آمالها في عضوية الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 11:41 م

قال وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك إن صربيا تحتاج إلى اتخاذ موقف واضح إزاء حرب روسيا على أوكرانيا، للحيلولة دون إضرار ترددها في تبني العقوبات بأهدافها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر كورتشوك أنه بعدما صوتت صربيا لصالح قرار إدانة الغزو الروسي، تتابع دول الاتحاد الأوروبي لرصد ما إذا كانت ستتبنى العقوبات المفروضة ضد موسكو.

وأضاف كورتشوك في براتيسلافا: "نتابع عن كثب شديد موقعهم في وسط هذا الصراع. وإذا لم يتضح موقفهم إزاء العدوان سيؤثر ذلك على انضمامهم (للاتحاد الأوروبي)".

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