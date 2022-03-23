اختتام مناورات سعودية أردنية لمواجهة أسلحة الدمار الشامل

اختتمت بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، مناورات التمرين المشترك "سحاب 4"، الذي استمر لمدة أسبوعين، بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأردنية، لمواجهة أسلحة الدمار الشامل.

وشارك في المناورات جميع أفرع القوات المسلحة السعودية، ورئاسة الحرس الملكي السعودي، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مدير التمرين العميد الركن مقبل بن محمد الحربي تأكيده " أن التمرين حقق جميع أهدافه المرسومة"، موضحا أن" المشاركين تدربوا على عمليات الاستطلاع (النيبون كيماوي) وعمليات التأشير للمناطق الملوثة، وآلية التقاط العينات، وكتابة التقارير (النيبون كيماوية)".

وأضاف "عزز المشاركون مهاراتهم في بناء محطات التطهير للعربات والأفراد، وتنفيذ عمليات فرز وإخلاء المصابين من مناطق التلوث، وصولًا إلى التعامل مع فرضيات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالمناطق المبنية بمساندة فعالة ومميزة من جميع الجهات المشاركة".

من جانبه، أكد العقيد الركن خالد محمود الشمايلة مدير التمرين من الجانب الأردني " أن التمرين أدى إلى توحيد المفاهيم المشتركة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية بين الجانبين".

يذكر أن تمرين "سحاب 4" استمر لمدة أسبوعين، واشتمل على الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي، وإجراءات جمع العينات، وتطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي، إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة والتعامل مع الصواريخ البالستية"،وفقا لـ"واس".