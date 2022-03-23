الهند تدرس إعفاء بعض المشروعات من الضرائب على واردات معدات إنتاج الطاقة الشمسية



أيدت وزارة الطاقة المتجددة في الهند طلبا لحماية بعض المشروعات من الضرائب الوشيكة المقرر فرضها على واردات معدات إنتاج الطاقة الشمسية، وذلك بعدما قالت شركات توليد الكهرباء إن التكاليف الإضافية ستبطئ تحول البلاد إلى الطاقة النظيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الطاقة المتجددة قولها، ردا على أسئلة بالبريد الإلكتروني: " طلبنا من وزارة المالية دراسة إعفاء الرسوم الجمركية الأساسية على المشروعات التي بدأت قبل 9 مارس 2021، مما يشير إلى دعم إعفاء تلك المشروعات.

واعتبر الاتحاد الوطني للطاقة الشمسية في الهند أن الضرائب، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل، سوف تعرض مشروعات الطاقة الشمسية للخطر. وطلب الاتحاد من الحكومة إعفاء المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل 9 مارس الماضي عندما تم الإعلان عن الخطة رسميا، من التكاليف المرتفعة لكي تتمكن هذه المشروعات من الاستمرار.

وتستهدف الضرائب على الواردات – والتي تبلغ 40% على الوحدات و25% على الخلايا- تشجيع مزيد من التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الطاقة الشمسية. ولكن الاتحاد يقدر أن هذه الضرائب ستؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء وإلى بطء جهود الهند للاستغناء عن الفحم، الذي يستخدم في إنتاج أكثر من ثلثي احتياجات البلاد من الطاقة الكهربية.