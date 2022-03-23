المالية: تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني تؤثر على قرارت مستثمري أدوات الدين

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن التقارير والتصنيفات الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى، تؤثر على قرارات مستثمرى أدوات الدين للدخول في أسواق الدين المختلفة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "قراءة بين السطور فى تقارير التصنيف الائتمانى بالتطبيق على تقارير موديز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، لعرض دراسة أعدها المركز حول هذا الموضوع.

وأضاف أن مؤسسات التصنيف الائتماني تطلب اجتماعات مع جهات بعينها خلال إعداد هذه التقارير، وهى وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزى، وأكد أهمية الدراسة التى عرضها المركز فى ضرورة اجتماع تلك المؤسسات مع وزارتي الخارجية والتضامن؛ لتوضيح الصورة بالنسبة للجوانب السياسية والاجتماعية بشكل حقيقى، لتوضيح التطورات الخاصة بتلك النواحى باعتبارهم المسؤولين عن هذه الملفات.

ومن جانبه، قال هانى توفيق رئيس مجلس الإدارة للمستثمرين الدوليين، إنه اهتزت ثقته كمستثمر فى وكالات التصنيف الائتمانى، خاصة بعد تعرض شركة التأمينات الأمريكية الكبرى AIG للإفلاس فى اليوم التالى لإعلان تصنيفها عند مستوى A+، حيث لا يأخذ هذه التصنيفات بعين الاعتبار إلا فى حدود 10 – 20% عند اتخاذ القرار الاستثمارى.

وأضاف أنه بالنظر إلى وضع مصر، فهناك تحذيرات عديدة من ارتفاع حجم الدين العام، الذى يعد ثانى أكبر دين عام كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الدول الناشئة، بالإضافة إلى وجود أعلى سعر فائدة حقيقى فى العالم فى مصر، كما أن الجنيه المصرى كان مقوما بأعلى من سعره ورغم كل هذه التطورات لا يتغير تصنيف الاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الـ4 الماضية.

ولفت إلى أن هذه الوكالات تحصل على بياناتها من المؤسسات الحكومية كما هى بدون أى نوع من التعليقات، واصفا هذه التقارير بـ"المسيسة" ولابد من أخذها بحذر شديد.