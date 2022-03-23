الصومال: مقتل 8 أشخاص في اشتباكات مع حركة الشباب بمطار مقديشو

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أفاد مسؤولون صوماليون بوقوع اشتباكات عنيفة في المطار الرئيسي بالعاصمة مقديشو بعد هجوم شنه مسلحون، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت الشرطة إن مسلحين من حركة الشباب، كانوا يرتدون الزي العسكري، تمكنوا من الدخول إلى المطار الذي يقع في "المنطقة الخضراء" التي تخضع لإجراءات أمن مشددة.

ووقع الهجوم بمجمع هالان، الذي يضم أيضا مقار بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثات غربية من بينها السفارة الأمريكية، فضلا عن مقار منظمات إغاثة دولية.

وقال المسؤول الأمني محمد ظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن منفذي الهجوم بدأوا إطلاق النار بصورة عشوائية على أحد مداخل الموقع.

ومن بين القتلى اثنان من منفذي الهجوم، وخمسة أجانب.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة، عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعيش الصوماليون حاليا على صفيح ساخن بسبب إجراء الانتخابات التي تم تأجيلها عدة مرات.

وتعاني البلاد منذ سنوات من أعمال عنف تشنها حركة الشباب التي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب ووسط البلاد، وتنفذ بصورة متكررة هجمات على قوات الأمن والمدنيين.