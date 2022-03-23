أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن قلقهم العميق إزاء تدهور الحالة الأمنية والإنسانية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.

جاء ذلك في إعلان "إسلام أباد" الصادر عن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت على مدار يومين بباكستان بعنوان "الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".

وأكد الوزراء مجدداً الدعم المطلق للتطبيق العالمي والمتسق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وبنائهما، وضمان الأمن المتساوي لجميع الدول.

وشددوا - في إعلان إسلام أباد الذي وزعته المنظمة - على احترام العمل الإنساني الدولي.

وأضافوا أنهم ناقشوا الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا خلال انعقاد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، داعين إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وشدد الوزراء على الحاجة إلى توفير معابر إنسانية لضمان التنقل الآمن للمدنيين من المناطق التي ينشط فيها الصراع وتوفير الإمدادات الإنسانية. وحثوا كلا الجانبين على الدخول في حوار هادف بغية إيجاد حل للصراع الحالي.

وعبروا عن استعداد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم وتيسير عملية الحوار بين جميع الأطراف، إذا طُلب منها ذلك.