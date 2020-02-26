اليونان تسجل 26ألفا و709 إصابات جديدة بكورونا و34 وفاة

سجلت اليونان 26ألفا و709 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 34حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و838 ألفا و891 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و29 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 20 مليونا و426 ألفا و618 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.