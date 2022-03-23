مصطفى الفقي: أتوقع وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال أسابيع

توقع الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال أسابيع، علمًا بأن الحرب يفصلها يومٌ واحد عن إتمام شهرها الأول.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الحرب تولّد إحساسًا بأنه لا يجب الارتكان أن العالم نضج إلى حد إمكانية انتفاء الحرب العالمية.

وأوضح أنه كان من المتصور أن الردع النووي المتبادل أنهى ما أسماها "أسطورة الحروب العالمية" وحوّل الأمر إلى حروب إقليمية، معتبرًا أن أي خطأ نووي يمكنه أن يهدم العالم.

وتابع: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يميل إلى التهديد على الحرف.. نراه يضرب مثلًا قيادة القوات العسكرية.. هذا يمثّل عمليات تأديب وتخويف وترويع (لخصومه)".

وتواصل روسيا شن عمليتها العسكرية التي تصفها بـ«الخاصة» على أوكرانيا، بينما يجابهها الغرب عبر تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بالتزامن مع محاولة الضغط على بوتين بسلاح فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد الروسي.