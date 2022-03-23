الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة حصلت عليها أوكرانيا من دول غربية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إصابة ترسانة "أورجيف"، غرب منطقة ريفن بشمال غربي أوكرانيا، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

ووفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن الوزارة، فإن القوات الأوكرانية كانت قد حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية.

وأعلنت روسيا أيضا أن طائراتها ومروحياتها قامت بقصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ24 ساعة الماضية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-24" و16 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وصرح قائد عسكري أوكراني قبل ساعات بأن الجيش الروسي هاجم أهدافا عسكرية في ريفن، لكنه لم يخض في التفاصيل.