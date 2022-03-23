سميرة أحمد: شخصية فتحية الشغالة من أفضل أدواري رغم اعتراضي عليه في البداية

نفت الفنانة سميرة أحمد، وجود علاقة غيرة بينها وبين الراحلة سعاد حسني، قائلة إن سعاد من الفنانات اللاتي لن يجود الزمن بشخصيات مثلهن، بالإضافة إلى أنها كانت صديقتها.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنها كانت تحب سعاد حسني لأنها فنانة شاملة، بالإضافة إلى أنهما كانتا جارتين، مشيرة إلى أنها كانت تذهب إلى تصوير فيلم «البنات والصيف» كي تشاهد الراحلة.

وحول فيلم «البنات والصيف»، أوضحت أنها كانت سعيدة للغاية لأنها ستشارك في عمل مع عبدالحليم حافظ، مضيفة أن الدور الذي كان معروض عليها هو دور «فتحية الشغالة»، وعندما اعترضت تركوا لها اختيار الشخصية التي ترغب في تقديمها.

وذكرت أنه بعد قراءة السيناريو بالكامل قررت تقديم دور «فتحية الشغالة» وكان من أفضل الأدوار التي قدمتها في حياتها، موضحة أنها كانت ترغب في تأدية دور زيزي البدراوي أمام الفنان عبدالحليم حافظ.