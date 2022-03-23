إبراهيم عيسى: المواطن المصري عمل اللي عليه وزيادة وشريك في إنقاذ البلد

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المواطن المصري بريء من حصيلة ما يجري من ضغوط اقتصادية هائلة، ومشكلات وأزمات تقترب بشدة من قوت يومه، منوهًا بأنه ضد معاملة المواطن بأسلوب تحميله مسؤولية الأزمات التي تحدث في الدولة.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن شريك أساسي في إنقاذ الدولة، مشيرًا إلى أن المواطن تحمل على مدار الـ8 سنوات الماضية، محاولات التحريض والاستفزاز من قبل الجهات الإسلامية والإرهابية، على أسلوب معيشته، أو دفعه للخروج والتمرد والاحتجاج.

وشدد أنه لا يجوز التحدث إلى المواطن بلهجة تحمل نغمة التهديد، قائلا إن المواطن هو صاحب البلد، لذا لا يمكن تحميله المسؤولية.

وتابع: «المواطن المصري عمل اللي عليه وزيادة طبقا لمؤهلاته وتعليمه وثقافته ووعيه»، متسائلا: «قولوا لي احتاجتوا المواطن في إيه ومعملوش؟».