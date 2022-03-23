 حركة الشباب تشن هجوما على مطار العاصمة الصومالية - بوابة الشروق
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حركة الشباب تشن هجوما على مطار العاصمة الصومالية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 3:30 م

أعلن مفوض الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن، اليوم الأربعاء، إفشال هجوم مسلح لحركة "الشباب" استهدف مطار العاصمة مقديشيو المعروف باسم "مطار آدم عبد الله الدولي".

وأوضح مفوض الشرطة الصومالية، في تصريح له، أن مسلحين اثنين تظاهرا بالعمل في المطار وشنا هجوما بالأسلحة والقنابل اليدوية وأن القوات اشتبكت معهما، مضيفا أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين ومقتل المهاجمين.

كما صرح المتحدث باسم الشرطة الصومالية الميجور عبدالفتاح عدي، أن المسلحين حاولا الوصول لقاعدة عسكرية داخل المطار، إلا أن القوات أفشلت خططهما، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسئوليتها عن الهجوم على المطار.

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