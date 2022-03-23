تحدث عمر جابر لاعب منتخب مصر وبيراميدز عن المواجهة المرتقبة للفراعنة أمام السنغال بالدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر2022».

وأشار عمر جابر في تصريحات تليفزيونية أدلى بها مساء اليوم الأربعاء إلى أن معسكر المنتخب الحالي هو الأول له تحت القيادة الفنية للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، والجميع يسعى لتقدمي أفضل ما لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة الإياب في العاصمة السنغالية دكار.

وأضاف جابر:" مباراة السنغال مهمة للجيل الحالي وكل لاعب يؤدي أقصى ما عنده وجميعنا سنساند أي لاعب سيشارك في المباراة".

وأتم جابر تصريحاته:" كنت متواجد في مباراة الكونغو بتصفيات مونديال 2018، لم أشارك ولكني عايشت تلك الأجواء من قبل".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أسود التيرانجا يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم على ستاد القاهرة الدولي، فيما ستُقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم29 من مارس الجاري بالعاصمة السنغالية دكار.