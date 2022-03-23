السيدة انتصار السيسي: توقفت طويلًا أمام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعًا في الحفل

قالت السيدة انتصار السيسي، إنها شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وقد توقفت طويلًا أمام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعًا في الحفل.

وقالت السيدة انتصار، عبر تغريدة لها على الصفحة الرسمية فيسبوك، "بكل فخر واعتزاز وتقدير؛ شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وقد توقفت طويلًا أمام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعًا في الحفل، إن سيرتهن وتجاربهن أثبتت أن المرأة المصرية مفتاح الحياة حقًا، فقد تحدين الصعاب، وواجهن المستحيل، وقهرن كل الظروف، خدمة لأبنائهن ووطنهن".

وأشارت إلى أنه لقد جاء هذا الحفل في وقت نواجه فيه أزمة عالمية كبيرة ألقت بظلالها علينا جميعًا، لكن المرأة المصرية، وكما عودتنا، قادرة على العبور بأسرتها إلى بر الأمان.

تحياتي واحترامي لكل سيدة مصرية هي السند لبيتها وبلدها.