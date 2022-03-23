صاحبة أنشودة حتشبسوت تطرح أغنية «آخر واحدة»

أطلقت الفنانة أميرة الصباغ عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكل المنصات الموسيقية أغنيتها الجديدة "آخر واحدة"، وهى أولى أغنياتها بالعربية وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي سالم الشهباني، وألحان كريم نيازي، وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج جمال أمل.

وعن توقيت نزول الأغنية وتزامنه مع اقتراب شهر رمضان، قالت أميرة إن التوقيت بالفعل يعتبر مجازفة حيث إنه كان من المفترض أن يتم إصدارها منذ فترة، ولكنها واثقة أن العمل الجيد لا يوجد له توقيت محدد المهم أن يصل للجمهور وخصوصا أنها دراما اجتماعية تمس كل بنت وكل ست، بحسب وصفها.

أميرة تغني بتسعة لغات ولها أغاني هندية وعراقية وإسبانية وفرنسية وإنجليزية من إنتاج شركة أسترالية وهذه أولى أغنياتها المصرية، وهي صاحبة أنشودة "حتشبسوت" في احتفالية طريق الكباش.