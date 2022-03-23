بابا الفاتيكان يؤكد عمق العلاقات مع الإمارات

أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، أن الفاتيكان تجمعه أواصر قوية وعميقة مع الإمارات والتي تزداد بشكل متواصل، خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، لاسيما على صعيد ترسيخ الحوار بين أتباع الأديان، والعمل من أجل تعزيز السلم ونشر السلام بين جميع البشر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن ذلك جاء خلال لقائه السفير الإماراتي لدى إسبانيا ماجد حسن السويدي، حيث أثنى البابا فرانسيس على أهم المشروعات التي تعمل عليها الإمارات لتعزيز أسس التسامح والتعايش وعلى رأسها مشروع بيت العائلة الإبراهيمية.

من جانبه، أكد السويدي عمق العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل المستمر بين الإمارات والفاتيكان؛ لتعزيز وإرساء قيم التسامح والسلام وترسيخ الحوار بين الأديان، والعمل لتعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر، مشيرًا إلى حرص الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الفاتيكان، انطلاقًا من نهجها القائم على نشر وترسيخ قيم التعايش المشترك.