مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة شخصين في هجوم مسلح شمالي بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح بمنطقة الحميدية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخصين يعملان في وزارة الصناعة في منطقة الحميدية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، مشيرا أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

ويتزامن ذلك مع إعلان وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على خلية إرهابية مسئولة عن توزيع ما يسمى بـ"الكفالات" وتقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وتشدد القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال مؤخرا في مختلف أنحاء البلاد، لملاحقة وطرد فلول داعش والتصدي للعمليات الإرهابية في البلاد.