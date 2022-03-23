لافروف: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يُعرض مصالح روسيا للخطر

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن القوميين والعنصريين يدمرون القانون الأوكراني، منوهًا إلى أن كل مصالح روسيا تتعرض للخطر إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال كلمة له، صباح الأربعاء، أن الأوروبيين لم يلتزموا بالاتفاقيات مع روسيا، متابعًا: «الغرب يريد طرد الروس من القرم ويهدد كل من يريد بناء علاقات صداقة مع روسيا».

وأشار إلى نقل 120 ألفًا من المسلحين إلى أوكرانيا؛ الأمر الذي أدى إلى توتر في المنطقة، متابعًا: «الغرب سعوا لأن تجري الأمور إلى ما آلت عليه الآن، وسعوا للهجوم على دونباس بالأسلحة، يعرفون اللعب بالكلام ويتقنونه، يلغون المراحل التاريخية ومحوها تمامًا، ويركزون على النقاط التي تهمهم».

ولفت إلى أن «العالم يتلقى الأوامر لكيفية التعامل مع الروس»، معقبًا: «هناك حملات ضد روسيا طوال الـ8 سنوات الماضية، والعقوبات دائمًا كانت تهدف لردع الاتحاد الروسي وتدمير وتمزيق الاقتصاد الروسي».