ميناء دمياط يستقبل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بينهما

استقبل اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له المهندس أحمد عثمان، مدير عام الشئون الإدارية، والدكتور محمد التميمي، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بدمياط، والدكتور حسن الجمّال، المشرف على إنشاء المعامل، لبحث سبل التعاون بينهما.

وأوضح رئيس هيئة ميناء دمياط، أنّ الزيارة الميدانيّة لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له، جاءت لبحث سبل التعاون والتنسيق بين هيئة ميناء دمياط، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط، إلى مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها متابعة استكمال مبنى المعامل الخاص بهيئة سلامة الغذاء الجاري إقامته.

ووجّه رئيس ميناء دمياط، إلى القائمين على الميناء بتقديم كامل الدعم لاستكمال بناء مبنى المعامل الخاص بهيئة سلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الإنشائيّة، والاشتراطات الهندسيّة، وسرعة دخول المعامل الخدمة، والقيام بدورها في ضمان سرعة الفحص الظاهريّ، والمعمليّ للعينات الغذائيّة، والملامسة للأغذية، وأثر ذلك على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركيّة، وتخفيض زمن صرف البضائع.

وأعرب رئيس ميناء دمياط، عن سعادته وامتنانه لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له، لتعاونهما في جعل ميناء دمياط في مصافي الموانئ العالميّة.