سلوفاكيا ترسل 4 طائرات «ميج-29» لأوكرانيا ضمن أول دفعة

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أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد اليوم الخميس، أن بلاده أرسلت أربع طائرات مقاتلة سوفيتية طراز ميج- 29 إلى أوكرانيا.

وهذه الطائرات ضمن أول دفعة من 13 طائرة مقاتلة تعهدت سلوفاكيا بإرسالها إلى أوكرانيا، التي تتصدى للحرب الروسية.

وقاد الطائرات من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، طيارون أوكرانيون بالتعاون مع سلاح الجو السلوفاكي، حسبما كتب ناد في منشور عبر موقع فيسبوك.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، إن الطائرات المتبقية سيتم إرسالها لأوكرانيا "على مدار الأسابيع القليلة الماضية"، لكن لن يتم الإعلان عن التسليم مسبقا.

وأضاف ناد: "أود أن أشكر جميع الوحدات المشاركة في هذا العمل الرائع، إن سلوفاكيا على الجانب الصائب، وبهذه اللفتة حفرنا اسمنا في تاريخ العالم الحديث بأحرف كبيرة فيما يتعلق بتقديم المساعدة في الوقت المناسب والتضامن الصادق".

ويشار إلى أن ثلاث طائرات من الـ 13 طائرة لا تعمل وسيتم استخدامها كقطع غيار.

وأعلنت سلوفاكيا أيضا أنها ستوفر قطع غيار إضافية، وجزء من نظام كوب للدفاع الجوي وذخيرة.