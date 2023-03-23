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رئيس الوزراء الإسباني يرغب في مناقشة فرص توسط الصين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 4:04 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 4:04 م

 

قال وزير الشئون الرئاسية الإسباني، فيليكس بولانوس، اليوم الخميس، في قناة "آر تي في إي" التلفزيونية، إن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، يريد مناقشة سبل توسط الصين في الحرب الأوكرانية خلال زيارته لبكين في نهاية الشهر.

وأكد بولانوش أن بكين يمكن أن تقوم "بدور مهم للغاية" في التوسط بين كييف وموسكو.

وأضاف "من الضروري إنهاء هذا الصراع، وعلى روسيا الاعتراف بأن هذا عدوان غير مبرر على الإطلاق".

وكانت بكين قد عرضت مؤخرا مبادرة سلام، تدعو لوقف إطلاق النار، ولكنها لا تطلب انسحاب القوات الروسية، وحظيت المبادرة بترحيب بوتين، ولكنها قوبلت بانتقاد من القوى الغربية.

ومن المقرر أن يتواجد شانشيز في بكين يومي 30 و31 مارس الجاري، ويشار إلى أن إسبانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام.

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