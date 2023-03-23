وزير السياحة السعودي: استقبلنا نحو 5 ملايين زائر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم الخميس، أن عدد زوار المملكة خلال شهر يناير بلغوا 4ر2 مليون زائرًا فيما زاد العدد خلال فبراير إلى 5ر2 مليون زائر.

‎وأكد الخطيب خلال لقاءه مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة بالمملكة، ضرورة تعاون الجميع، خاصة أصحاب قطاع الضيافة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين ستشهدان إقبالا كبيراً خلال موسم العمرة في رمضان، ونسبة إشغال عالية قد تصل إلى 100%، مشيراً إلى أن الوزارة ستتأكد من خلال مراقبيها والمفتشين من مدى الالتزام في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن.

وأطلقت وزارة الخارجية السعودية، نهاية يناير الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين "جوًا" إلكترونيًا، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن "تأشيرة المرور للزيارة" ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وأن صلاحيتها تمتد إلى ثلاثة أشهر، والإقامة في المملكة لمدة 4 أيام.