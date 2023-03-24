إيطاليا: هروب رجل أعمال روسي من الإقامة الجبرية قبل تسليمه لأمريكا

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، بأن مواطنا روسيا هرب أمس الأربعاء، من الإقامة الجبرية في مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بعد أن وافقت محكمة محلية على تسليمه إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أحد أفراد فريق الدفاع الإيطالي عن رجل الأعمال الروسي أرتيم أوس قوله عبر الهاتف: "نستطيع تأكيد هروب أرتيم أوس وقد أصابتنا الصدمة لذلك" .

وقال المحامي نفسه إنه ورغم هروب رجل الأعمال الروسي، لا يزال فريقه القانوني يسعى لاستئناف حكم محكمة ميلانو الذي وافق على التسليم.

يشار إلى أن الإدعاء العام الأمريكي اتهم أوس، وهو نجل حاكم إقليم "كراسنويارسك" في سيبيريا (أرتيوم ألكسندر أوس)، البالغ من العمر 40 عامًا بالمشاركة في شبكة عالمية تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لدعم حرب الرئيس فلاديمير بوتين ضدأوكرانيا.