الشرطة الإسرائيلية تهاجم وزير الأمن السابق خلال مظاهرة ضد التعديلات القضائية

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ذكرت مصادر إسرائيلية، قبل قليل، أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية هاجمت وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف خلال مشاركته في تظاهرة ضد "التعديلات القضائية"، وفقا لما نشرتة شبكة قدس الاخبارية الفلسطينية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان رئيس المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، قد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خطر الانقسام الداخلي والتهديد الخارجي على أمن إسرائيل.

ونظمت حركة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، اليوم الخميس، مظاهرات في مناطق عديدة في إسرائيل، شملت إغلاق شوارع رئيسية ومفترقات طرق مركزية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أطلق المحتجون على أنشطتهم تسمية "يوم الشلل القومي".

وأغلق متظاهرون شبكة الشوارع المركزية في تل أبيب، ثم أعادوا فتحها أمام حركة السير بعد وقت قصير.

ولاحقا أغلق المتظاهرون شمال «أيالون»، واعتقلت الشرطة 26 متظاهرا، كما اعتقلت 18 متظاهرا قرب مركز للشرطة داخل تل أبيب.