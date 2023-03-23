رئيس وزراء لاتفيا ينتقد مماطلة ألمانيا في نزاع محركات الاحتراق بالاتحاد الأوروبي

انتقد رئيس وزراء لاتفيا كريسيانس كارينس، مماطلة ألمانيا في النزاع بشأن التخلص التدريجي من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وقال اليوم الخميس، على هامش قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذه علامة صعبة للغاية بشان المستقبل". وأضاف أنه من "المحير" أن تغير حكومة فجأة رأيها بعد التوصل لاتفاق.

وأضاف: "الهندسة الكاملة لصناعة القرارات ستنهار إذا ما فعلنا كلنا هذا". وتساءل كارينس، عما يجب أن يمنع الدول الأخرى الآن من نفعل نفس الشيء مثل ألمانيا. وقال: "أعتقد إذا توصلنا لاتفاق، فيجب أن نلتزم به".

وكان النزاع الحالي بشأن الحظر المعتزم على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي، قضية رئيسية في مستهل قمة لرؤساء الدول والحكومات اليوم الخميس.

وتستمر القمة يومين.

وكان مفاوضو الاتحاد الأوروبي وافقوا على أنه لن يتم السماح سوى للسيارات الجديدة الخالية من الانبعاثات بالتسجيل في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2035، ولكن البيانات الأخيرة من وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، أضعفت الآمال في التوصل لاتفاق سريع.