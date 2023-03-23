 فيديو.. يسرا: أعتقد أننا في وقت منصف جدا للمرأة - بوابة الشروق
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فيديو.. يسرا: أعتقد أننا في وقت منصف جدا للمرأة

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 2:20 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 2:20 م

تحل الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج «عاصمة الفنون»، الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، وذلك في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على فضائية «القاهرة الإخبارية».

وتتحدث يسرا خلال اللقاء عن مشاورها الفني ومشاركتها مع عملاقة الفن، قائلة إنها تتشرف بعملها مع عملاقة الفن المصري والعربي.

وفي البرومو الذي عرضته القناة للقاء، قالت الفنانة إن قصة ومشوار حياتها تضمنت الشقاء والنجاح والفشل، لافتة إلى أن حياتها تغيرت للأحسن بعد دخول عالم الفن.

وبسؤالها عن رؤيتها لوضع المرأة في المجتمع حاليًا بعد القرارات الرئيسية والحكومية الأخيرة، أجابت: «أعتقد أننا في وقت منصف جدًا للمرأة».



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